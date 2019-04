Kvinde på ældrecenter indebrændt i sin bolig

Onsdag 17. april 2019 kl. 09:12En 53-årig kvinde indebrændte sent i aftes i sin bolig på et ældrecenter i nordsjællandske Frederikssund. Ilden blev begrænset til kvindens hjem, men alligevel blev alle øvrige beboere evakueret under branden. Man løb ingen risiko, idet branden jo kunne have bredt sig.Politiet har endnu ikke oplyst noget om årsagen til ildens opståen.