Kvinde tabte trailer på motorvej - 6 endte på sygehuset

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 17. april 2019 kl. 08:47En 64-årig kvinde var i morgenstunden omdrejningpunkt for en ulykke på motorvej E45 ved nordøstjyske Hobro, hvorved 6 personer endte på sygehuset. Det startede med, at kvinden tabte sin efterspændte trailer, der endte i midterrabatten. Da hun kørte tværs over motorvejen og ville hente den skete den ulykke, som forinden var undgået.Kvindens bil blev ramt af en anden bil med 5 personer. Alle 6 implicerede endte derfor på sygehus, men ingen er dog livfarligt kvæstet.