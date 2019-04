Afklaret skuespiller død

Onsdag 17. april 2019 kl. 00:35Den amerikanske skuespiller Georgia Engel er død 70 år. En karriere er blevet afbrudt, og en filosofisk afklaret kvindes liv er slut. Mest kendt var hun for sin medvirken i The Mary Tyler Moore Show, omend hun kunstnerisk havde hele paletten fuld. Med start på Broadway i 1969.Georgia Bright Engel blev født i Washington DC og boede i Princeton i New Jersey ved sin død. Hun var meget bevidst om livets værdier, hvorfor hun levede helt på sine egne præmisser - og eksempelvis ikke søgte lægevidenskabens hjælp.