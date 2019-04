Skyderi flyttet ud på landet - til sydsjællandsk landsby

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 16. april 2019 kl. 16:07Den ellers idylliske og rolige sydsjællandske landsby Kalvehave er i eftermiddag pludselig blevet genstand for skyderi. Der altså er flyttet ud fra stenbroen og decideret på landet. Der foreligger endnu ingen detaljer om, hvad der er foregået, men øjensynligt er et par biler involveret.Der er ingen lokale, som kan berette om, at de har overværet skyderi, men hørt skud har man. Politiet er i fuld gang med at efterforske sagen.