Donation på 300 millioner euro fra rigmænd til Notre Dame

Tirsdag 16. april 2019 kl. 13:04Der er penge i mode og parfume (og mange andre ting), og det kommer nu den franske nation, landets katolikker og verdens turister tilgode. Idet rigmænd i mode- og parfume koncerner i dag har doneret 300 millioner euro til genopbygningen af brandruinen Notre Dame. Landets præsident vil derimod gå tiggergang internationalt.Hvad det kommer til at koste er endnu helt uvist. Notre Dame ligger på det nærmeste i aske efter branden i aftes og i nat. Det kommer til at tage adskillige år at genopbygge.Halvdelen af franskmændene er katolitter. Ingen andre religioner har så stærkt fodfæste i landet. Derfor har den katolske katedral stor betydning religiøst. Dertil er Notre Dame et historisk monoment i Frankrig, og en unik seværdighed blandt verdens turister.