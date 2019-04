FN advarer om voldsom vækst i smitten af mæslinger overalt

Tirsdag 16. april 2019 kl. 10:21Sundhedafdelingen (WHO) i FN advarer nu om voldsom vækst i smitten af mæslinger overalt i verden. En situation, der skal tages meget alvorligt - sygdommen spreder død og lemlæstelse. Eksempelvis er mindst 800 døde af mæslinger på øen Madagascar ud for den afrikanske østkyst det sidste halve år.I det hele taget er smitten eksploderet i den afrikanske region. En 7-dobling af antallet af tilfælde er en dråbe i havet. Idet WHO vurderer, at kun hver 10. tilfælde rapporteres worldwide.I Europa er antallet af mæslinge tilfælde 3-doblet. Slemt ser det ud i lande som Frankrig, Italien og Grækenland.