Notre Dame i flammer - den unikke parisiske seværdighed i lys lue

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 15. april 2019 kl. 20:35Den katolske katedral Notre Dame i den franske hovedstad Paris er i aften omspændt af flammer. Den mange hundrede år gamle unikke seværdighed står i lys lue. Kirkens hovedspir er kollapset, og brandfolkenes kamp mod ilden ser ret håbløs ud. Notre Dame har været klassificeret som historisk monoment de sidste 150 år. Kirken er blandt de ældste bygninger i Paris. Det er udsigtløst at forudse, hvor store ødelæggelser og tab, branden vil påføre katedralen. Ilden er sandsynligvis startet i forbindelse med et stort restaurering arbejde.Det er en meget voldsom og omfattende brand, og de værste forudsigelser lige nu lyder, at det meste af katedralen vil gå til grunde.