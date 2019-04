100 års hændelse! - alle partier har under 20% af stemmerne

Mandag 15. april 2019 kl. 16:39En helt usædvanlig situation (en 100 års hændelse) er opstået i Finland efter weekendens parlamentvalg. Alle partier har under 20% af stemmerne. Værst gik det for regeringpartiet, der styrtdykkede til 14%. Socialdemokraterne og højre-nationalisterne fik hver 17-18%.Der forestår nu vanskelige forhandlinger om dannelsen af en ny regering. Der skal findes et flertal blandt parlamentets 200 medlemmer.