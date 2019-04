Mand indebrændt i rækkehus

Mandag 15. april 2019 kl. 14:40En hjemmehjælper slog i morgentimerne alarm om brand i et rækkehus i østjyske Horsens og oplyste samtidig, at beboeren formentlig befandt sig i huset. Røgdykkere fandt straks efter en livløs mand, som man forsøgte at genoplive. Det lykkedes imidlertid ikke at bringe ham tilbage til livet.Manden døde af den kvælende røg og forgiftning, idet der var meget kraftig røgudvikling omend ilden var behersket og hurtigt slukket.