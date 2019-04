Cykeltyve stoppet på vej til udlandet med bilen fyldt

Mandag 15. april 2019 kl. 11:063 mænd i en stor varebil med stjålne cykler for 300.000 kr. blev i den tidlige morgenstund stoppet på vej til udlandet ved den sydjyske/tyske grænse. Nogle timer forinden havde de gennemført et indbrud i en cykelbutik i midtjyske Silkeborg, hvorfra cyklerne i bilen stammede.Mændene og eventuelt andre mistænkes for at stå bag en række kup mod jyske cykelbutikker. De anholdte fremstilles i dag i grundlovforhør.