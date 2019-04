Skuespillerinde død

Søndag 14. april 2019 kl. 19:30Den svenske skuespillerinde Bibi Andersson er død 83 år. Et enestående liv med en karriere i filmens verden helt frem til 2009, hvor hun blev ramt af et slagtilfælde og frataget evnen til at tale, er slut. Hun havde store roller i bestseller og klassiske film og gerne under kyndig instruktion af hendes landsmand Ingmar Bergman.Bibi Andersson (der blev navngivet Berit Elisabeth Andersson ved fødslen) kom til verden i den svenske hovedstad Stockholm. Hvor hun uddannede sig i skuespil kunsten og udøvede denne på byens kongelige teater. Siden 1960erne var hun stjerne på filmlærredet i hele verden.