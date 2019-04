Folketinget ser mudret ud efter kommende valg - DF styrtdykker

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 14. april 2019 kl. 17:36Det mest sikre resultat af det kommende valg til Folketinget er, at det ser mudret ud at skabe grundlaget for en ny regering. Det næsten lige så sikre er, at Dansk Folkeparti (DF) får et ordentlig "hak i tuden" af vælgerne, der hastigt skynder sig væk fra partiet. Tilslutningen er styrtdykket til 13%.Dermed bliver DF det kommende valgs store taber. Sikre vindere ser de radikale og Enhedslisten derimod ud til at blive, idet begge partier har haft stabil fremgang i et utal af vælger målinger de seneste mange måneder.En helt aktuel opinion leveret af analysefirmaet Epinion i samarbejde med Danmarks Radio understøtter den allerede kendte viden om hr. og fru Danmarks kryds på stemmesedlen.