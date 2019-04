Begravelse endte i skyderi og endnu en død - grund til eftertænksomhed

Lørdag 13. april 2019 kl. 22:07Imens multikunstneren Master Fatman (død 53 år) blev begravet med blomster, farver og fredsommelig kultur i København, var det anderledes brutalt i amerikanske Los Angeles, hvor rapperen Nipsey Hussle (død 33 år) blev stedt til hvile. Først blev han skudt ned og dræbt på gaden, og under begravelsen opstod der igen skyderier, hvorved en blev dræbt. Endnu en død. Begivenheder, der bevæger sindet og giver god grund til eftertænksomhed. Omkring netop brutaliteten i denne verden. Nødvendigheden af forståelse og hjælpsomhed.Master Fatman var åndelig eksponent for den danske kulturs version af det at række andre hånden. Med et andet kultur-afsæt var Nipsey Hussle eksponent for det samme. Vokset op i fattigdom og vold og selv tidligere kriminel - erstattet af kunsten og musikken som ny livstil.