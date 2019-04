Familiefar i livfare efter en voldsom kollision-ulykke

Lørdag 13. april 2019 kl. 20:07En familietur i østjyske Randers sidst på eftermiddagen endte i en voldsom kollision-ulykke mellem en bil med far ved rattet, mor og et lille barn og en anden bil med en yngre mand ved rattet. Familiefaren befinder sig i livfare på sygehus. De øvrige 3 personer blev også bragt på sygehus, men ikke livfarligt kvæstet.Ulykken skete, da familiefaren øjensynligt kom for langt over i den modsatte kørebane, og de 2 biler kolliderede. Familiens bil blev på det nærmeste knust.