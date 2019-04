Mand druknet i vandløb ved boligområde i landsby

Lørdag 13. april 2019 kl. 09:42En ikke nærmere identificeret mand blev i morgenstunden fundet druknet i et vandløb forbi et boligområde i landsbyen Lille Skensved 5 km fra Køge. Selvom en forbipasserende fik fat i manden og slog alarm, lykkedes det ikke at kalde ham tilbage til livet. Han blev erklæret død på stedet.De sandsynlige årsager skal søges i enten, at manden var snublet eller, at han havde fået et ildebefindende - og var faldet i vandløbet.