Svært bevæbnet politi har afspærret city i stationby

Fredag 12. april 2019 kl. 19:58Der foreligger endnu ingen detaljer om en større politiaktion i den midt/vestjyske stationby Ølgod, hvor svært bevæbnede politifolk har holdt centrum afspærret nogle timer nu. En mand er anholdt, men hvorfor er ikke oplyst. Det er dog oplyst, at man har foretaget en ransagning.Politiet har ikke oplyst, hvornår man forventer at løfte sløret for aktionen. Endnu en af mange efterhånden i det ganske land. Med til at skabe utryghed og underbygge opfattelsen af den tiltagende politistat. Hvor det ikke mindst skorter på info.