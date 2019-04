Usikre tider for gymnasielærere - nu står 300 til fyring

Fredag 12. april 2019 kl. 10:43Naturligvis afhænger antallet af ansatte på skoler og læreanstalter af elevtallet, men i nyere tid også at procentvise besparelser, der i sene nattetimer og af underfundige årsager besluttes af politikere. Det er eksempelvis usikre tider for gymnasielærere - lige nu står 300 af dem til fyring.Dermed er situationen på landets gymnasier blevet stærkt forværret siden for 2 måneder siden, hvor de ilde fyringvarsler løb op i 200 hoveder.Inden det er kommet til lærerne, har man på gymnasierne sparet i alle andre kroge eksempelvis i administrationen.