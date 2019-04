Støj-katastrofe for flere end 600 boligejere med nye jagerfly

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 12. april 2019 kl. 00:25Indtil videre er der ikke nogen klar model for at løse en støj-katastrofe af uforudsete dimensioner i forbindelse med det danske forsvars nye F-35 jagerfly. Flere end 600 boligejere ved flyvestationen Skrydstrup nær sydjyske Vojens bliver ramt af enorm støj. 100 af dem helt ekstremt over 100 decibel.Størstedelen af de 27 nye jagerfly får hjemsted i Skrydstrup fra 2023. For hver dag frem til da tikker støj-bomben stadig mere intensivt hos de mange boligejere. Mange af dem kan slet ikke bo i deres nuværende hjem om nogle få år på grund af støjen.