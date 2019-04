For meget politistat - ung kvinde død efter tur i detentionen

Torsdag 11. april 2019 kl. 14:19En kvinde midt i 20 års alderen er nu død, efter at hun for 6 dage siden fik hjertestop i detentionen hos det nordsjællandske politi og bragt på sygehus. En ny tragedie, der viser, at Danmark er blevet for meget politistat (det kommer til udtryk på mange måder), og at man er for overfladiske i behandlingen af mennesker.Der er ikke oplysninger om, hvorfor kvinden blev anholdt og anbragt i detentionen. Heller ikke nærmere info om hendes hjertestop og årsagen hertil. Desuden har politiet holdt den første del af tragedien hemmelig indtil i går. Hvorfor? er også ubesvaret!