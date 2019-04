Utroligt! - ny forhaling af engelsk farvel til europæisk bureaukrati

Torsdag 11. april 2019 kl. 09:05Der er stadig folk i EU, som ikke har forstået budskabet fra det engelske folk og heller ikke respekterer det. At et markant flertal af englænderne 23. juni 2016 med 1½ millioner stemmers overvægt besluttede at sige farvel til det europæiske bureaukrati. Nu har de øvrige 27 lande besluttet at forhale det engelske farvel med en ny frist til 31. oktober i år. Fordi det engelske parlament endnu ikke har kunnet enes som at lukke døren en sidste gang. Som følge af at man ikke er tilfredse med den aftale premierminister Theresa May har forhandlet sig til med EU.På vej væk vil EU-bureaukraterne endda have, at englænderne skal holde valg til Europa-Parlamentet i næste måned. Hvis ikke må landet forlade EU 1. juni. Man vil heller ikke genforhandle aftalen med Theresa May - så det bliver en kamp for hende at få landets parlament til at bakke op. Men farvel'et er sikkert - blot vides ikke, om det bliver på grundlag af en aftale eller uden.