41 elever uden skole - lukket ganske brat og helt uventet

Onsdag 10. april 2019 kl. 19:58Det var helt som de ansatte i en konkursramt virksomhed for 41 elever på Bieringhus Efterskole i vestjyske Esbjerg ved denne uges start. De blev bedt om at pakke sammen, skolen lukkede brat. Efter hårde økonomiske tider og ingen udsigt til bedring havde bestyrelsen besluttet at stoppe aktiviteterne efter 28 år.Udover million-underskud i fjor manglede skolen elever. Kun 20 af nødvendige 60 var tilmeldt det kommende skoleår. Skolebestyrelsen ventes nu at indgive konkurs begæring.