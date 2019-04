Østrigsk fly udsat for stort røveri - bevæbnede mænd fik millioner

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 10. april 2019 kl. 18:37Det lykkedes et antal svært bevæbnede mænd at røve et østrigsk fly i lufthavnen i Tirana i Albanien i går eftermiddag. Efterfølgende forsvandt de med mange millioner, helt op til 80 millioner kr. er nævnt. Undervejs var der ildkamp med politi, hvor en af røverne blev dræbt. De øvrige undslap imidlertid og efterlod den dræbte.Røveriet mod et Austrian Airlines fly skete, mens passagererne sad ombord og flyet var ved at blive lastet færdigt. Det var beholdning af udenlandsk valuta, der blev snuppet af de bevæbnede mænd.