Knivtruende mand stoppede S-tog og metro i København

Onsdag 10. april 2019 kl. 14:23Selvom politiet mødte talstærkt op på Nørreport station i centrum af København i middagstunden, er man uden spor af en knivtruende mand, som var årsag til tumult, og at S-tog og metro stoppede midlertidigt. Manden truede en 51-årig mand på stationen, men nåede at forsvinde inden politiets ankomst.Der foreligger ingen oplysninger om årsagen til konfrontationen mellem de 2 mænd. Politiet leder videre efter gerningmanden, som imidlertid havde mange muligheder for at komme væk fra gerningstedet.