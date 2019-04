F-35 jagerfly styrtet ned - pilotens skæbne uvis

Onsdag 10. april 2019 kl. 09:20Eftersøgningfolk har fundet vraget af et F-35 jagerfly, der i går eftermiddag styrtede ned i Stillehavet ca. 100 km fra den japanske kyst. Pilotens skæbne er uvis, men han må formodes at være omkommet. Kontakten til flyet forsvandt, og man gik straks igang med eftersøgning, som imidlertid blev langvarig.Det nedstyrtede fly var af samme type, som er bestilt til det danske forsvar i et antal af næsten 30 stk.