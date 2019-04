Storbrand i foderstoffirma

Onsdag 10. april 2019 kl. 09:04Brandfolk fra en række stationer har i morgenstunden kæmpet mod flammerne i et korn- og foderstoffirma i en landsby 6-7 km fra den sydjyske højskoleby Rødding. Ilden er nu under kontrol, men det brænder fortsat heftigt i en stor lagerhal. Ingen personer er kommet noget fysisk til ved branden.Den blev opdaget ved 5-tiden og var så voldsom, at morgentrafikken måtte dirigeres væk fra stedet. Det er hos Danish Agro, det brænder.