Økonomisk kaos i stormagasin-kæde, der ejer danske Magasin

Tirsdag 9. april 2019 kl. 23:20Der er ikke kun krise, men decideret kaos i den engelske stormagasin-kæde Debenhams. Virksomheden, der også ejer danske Magasin, er helt ude i tovene. Har standset sine betalinger og er sat under administration af kreditorerne. Med en gæld i adskillige milliarder kr. klassen. Det overlever sædvanligvis ingen.Hvad der kommer til at ske i allernærmeste fremtid, er uvist. Debenhams omfatter 165 stormagasiner og har 25.000 ansatte. Hvad situationen betyder for Magasin er også uvist. En styrke for det danske stormagasin er dog, at det hører til det engelske moderfirmas bedste butikker - økonomisk.