Udsigt til politisk uro i Israel efter mudret valgresultat

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 9. april 2019 kl. 22:15De kommende døgn bliver spændende i Israel, hvor folket i dag har været ved valgurnerne. Resultatet ser nemlig ud til at blive mudret som de fleste andre steder i verden. Uden nogen klar vinder. Dermed vil politisk uro komme til at supplere den øvrige uro i den mellemøstlige krudttønde.Beregninger på grundlag af de foreløbige valgresultater viser, at den nuværende regeringchef Benjamin Netanyahu og hans Likud parti får nogenlunde det samme antal mandater som udfordreren - den blå/hvide alliance med tidligere militærchef Benny Gantz i spidsen. Begge parter må søge tilslutning fra støttepartier. Det israelske parlament har 120 medlemmer.