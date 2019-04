14-årig skolepige forsvundet - stor eftersøgning igang

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 9. april 2019 kl. 20:07En omfattende eftersøgning i fynske Odense, senest med indsættelse af en special helikopter fra forsvaret med personsøgende udstyr, har indtil videre ikke givet noget resultat. Det sidste ½ døgn har en 14-årig skolepige været forsvundet, fordi der skete en fejl, da hun i dag blev bragt til sin skole.Pigen er autist og kan ikke klare sig selv. Selvom hun både ser normal ud og formulerer sig fint. Bekymringen stiger derfor hos politiet, fordi hun kan have søgt til grønne områder, og det nu er koldt.Hun blev i morges kørt til sin skole af en taxa, hvis chauffør øjensynligt ikke var bekendt med, at hun altid skal hentes ved bilen af personale fra skolen. Det skete ikke, og først til middag fandt man ud af, at hun var forsvundet.