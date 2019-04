Helt forrykt! - soldater affyrede 80 skud mod privatbil

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 9. april 2019 kl. 14:21Det sydamerikanske temperament er kendt for at kunne koge over, men at 10 soldater affyrede 80 skud mod en privatbil i Rio de Janeiro, dræbte dens fører og kvæstede en passager, er uacceptabelt. Helt forrykt! Hvilket også politiet har tilkendegivet i forbindelse med anholdelse af de 10 mand.De er nu under anklage for at have myrdet manden ved bilrattet uden grund. Uanset hvad de forklarer, vil de blive stillet til ansvar for den grufulde aktion. Familien i bilen var på vej til et fredeligt familie arrangement i den brasilienske millionby.