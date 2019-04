Dramatisk politijagt på bilist - ung mand skudt i låret

Tirsdag 9. april 2019 kl. 12:17En række patruljevogne var engageret i en jagt på en ung bilist lige nord for den svenske hovedstad Stockholm midt i nat. En aktion, der endte blodigt, fordi politifolkene skød manden (midt i 20 års alderen) i låret for at standse en dramatisk udvikling. Han forsøgte nemlig at køre mindst 1 politibetjent ned.Den unge mand var udenfor livfare, da han blødende blev bragt til sygehus. Der var flere unge i bilen, men de led ikke fysisk overlast ved det hektiske begivenhedforløb. Om årsagen til politiets jagt på den unge bilist foreligger ingen info.