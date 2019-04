Turbolens i post-toppen - den øverste chef er pludselig fyret

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 9. april 2019 kl. 09:32At cooperationen ikke kunne drive virksomheder har været kendt i hundrede år. At det offentlige bureaukrati heller ikke har kunnet - og aldrig kommer til det - dokumenteres stadig dag for dag. Alligevel fortsætter man i det forkerte spor. Som i dag, hvor turbolensen i postvæsenet nu har spredt sig til toppen. Den øverste chef i PostNord er fyret.Det kommer pludseligt med begrundelsen, at det skal gå hurtigere med at omstille (ændre) det fælles danske/svenske postvæsen. Umiddelbart ser det ud til, at bestyrelsen har stillet sig selv overfor en umulig opgave...Den fyrede direktør hedder Håkan Ericsson. I stedet har bestyrelsen placeret en anden svensker (en kvinde) midlertidigt i chefstolen.