Ung kvinde myrdet af 31-årig mand - ville flygte, er anholdt

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 8. april 2019 kl. 23:04En 25-årig kvinde er i dag fundet myrdet i en lejlighed i østjyske Randers. Da politiet nåede frem til gerningstedet, forsøgte en 31-årig mand at flygte ud ad bagdøren, men blev stoppet og anholdt. Han er sigtet for at stå bag ugerningen og fremstilles i morgen i grundlovforhør.Den unge kvinde og manden kendte hinanden. Enkeltheder om mordet og motivet kan forventes oplyst i forbindelse med grundlovforhøret.