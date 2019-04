7 på sygehus under brand i stor københavnsk ejendom

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 8. april 2019 kl. 07:24Beboerne i hele 24 lejligheder i en stor ejendom på Østerbro i København blev i den tidlige morgenstund evakueret under en brand. 7 nåede at få skader eller så meget røg, at de blev bragt på sygehus. En enkelt måtte springe ud via et vindue på 1. sal og brækkede foden ved landingen.Ilden brød ud lige efter kl. 4 i en lejlighed midt i ejendommen. Årsagen til dens opståen er man ifærd med at efterforske.