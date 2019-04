Kampe omkring den libyske hovedstad - mange dræbte

Mandag 8. april 2019 kl. 03:50Der er voldsomt tiltagende uro omkring hovedstaden Tripoli i nordafrikanske Libyen. Kampe det sidste døgn mellem landets militær og oprørere har kostet mindst 35 dræbte og ligeså mange sårede. Iblandt ofrene en Røde Kors læge. De humanitære organisationer er begyndt at evakuere deres folk.Libyen er i total kaos og har været det i årevis. Landet ud til Middelhavet vil derfor i sagens natur blive ved med at "levere" flygtninge. 2 af dets 6 millioner indbyggere har hjemme i den urolige hovedstad. Intet under at de vil væk - fra krigen og elendigheden.