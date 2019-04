Politibil under udrykning kørte over for rødt - og så bang!

Søndag 7. april 2019 kl. 20:31Ingen led nævneværdig fysisk overlast, men bang! sagde det i eftermiddag, da en politibil under udrykning kørte over for rødt og kolliderede med en personbil i midtjyske Viborg. Politibilen var på vej til en demonstration i nabobyen Skive, da den blev eftertrykkeligt stoppet.Føreren af personbilen havde hverken set eller hørt politibilen. Heldigt at det ikke endte værre.