Bombetrussel mod hjem for belastede og hjemløse

Søndag 7. april 2019 kl. 18:37Det meste af søndagen har været brugt til at kæmpe med en bombetrussel mod et hjem for socialt belastede og hjemløse i Århus-forstaden Tranbjerg. Først blev hjemmets beboere evakueret, hvorefter det blev gennemsøgt med hunde. Der blev ikke fundet bomber eller andet farligt.Nu er beboerne ved at komme hjem i deres boliger igen, mens politiet har anholdt en mand, som muligvis stod bag den telefoniske trussel i formiddag.