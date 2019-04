Guitarist død

Søndag 7. april 2019 kl. 14:34Den danske musiker, guitarist i det mangeårige band Cartoons - Erling Kølner Jensen er efter længere tids sygdom død 50 år. Bandet kaldte sig selv for "verdens største tegneserieband" på grund af deres usædvanlige påklædning og parykker. Men efterspurgt var deres musik og optræden, som ikke mindst han havde sig andel i.Erling Kølner Jensen var med til at grundlægge Cartoons, der oprindeligt fik navnet The Scooters ved dannelsen i slutningen af 1980erne.