Ædelstene nok forsvundet i politiets varetægt...

Søndag 7. april 2019 kl. 13:58

Et par værdifulde ædelstene, der blev beslaglagt af sydafrikansk politi i forbindelse med den store svindelsag, hvor en snedig ansat kvinde har snydt 120 millioner kr. i egen lomme fra socialstyrelsen, er nok forsvundet i politiets varetægt. I alle tilfælde kan man ikke finde dem i Sydafrika.

Hvad forekommer endnu mere mærkværdigt er, at det sydafrikanske politi nu erklærer, at man end ikke har hørt om ædelstenene...

Sagen mod den snedige kvinde har længe været igang i Danmark. Den bliver stadig mere "underholdende". Hendes svindel foregik over 25 år fra 1993 til afsløringen i fjor. Hun blev anholdt i Sydafrika, hvor hun levede en del af sit dobbeltliv.