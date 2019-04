Designer død

Lørdag 6. april 2019 kl. 22:07Designeren Lennart Raaholt er død 71 år. Han faldt i sit hjem og pådrog sig så alvorlige hovedkvæstelser, at han få timer senere afsluttede livet. Der uddannelsemæssigt begyndte i Strib ved den gamle lillebæltbro og fortsatte på kunsthåndværkerskolen. Han udførte opgaver både i Danmark og internationalt.Lennart Raaholt var ikke mindst værdsat for sit modedesign. Alt fra jakkesæt til Ikeas tekstilserier gik via hans ånd og hånd.