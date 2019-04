Ny lufthavn til over 50 milliarder kr. i det tyrkiske morads

Lørdag 6. april 2019 kl. 12:17I denne weekend gør man klar til at åbne en ny lufthavn til over 50 milliarder kr. i kæmpebyen Istanbul i det tyrkiske morads. De udemokratiske forhold i landet er også kommet til udtryk under årenes byggearbejde, hvor arbejdere er blevet anholdt og tvunget til at acceptere forhold dikteret af regimet.Den nye lufthavn kan fra åbningen modtage 90 millioner rejsende årligt. Voldsomt mange (blandt verdens største) set i lyset af, at antallet af rejsende med demokratisk sindelag er styrtdykket over de senere år som følge af den udemokratiske udvikling i Tyrkiet under enehersker Recep Erdogan.