Kunst-jordemoder død

Lørdag 6. april 2019 kl. 00:06Det er ikke for meget at kalde amerikaneren Dan Robbins (netop død 93 år) for kunst-jordemoder. Han stod bag opfindelsen i 1950erne at guide andre i maleriets kunst ved at afgrænse felter på lærreder og give dem numre. Så skulle man bare male løs. Det er der kommet meget skønt maleri ud af.Som alt nyt var der først rynken på næsen af opfindelsen. Men over de næste mange årtier har "painting by numbers" skabt mange eminente værker. Metoden er forlængst accepteret. Eksempler findes mange steder bl.a. på denne website www.allpaintbynumbers.com