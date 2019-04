4 mænd på lystfiskeri kæntrede ved Langeland - den ene druknedød

Fredag 5. april 2019 kl. 22:39En dramatisk aften på havet mellem Lolland og Langeland endte tragisk for en 67-årig mand, der som den eneste af 4 tyskere på lystfiskeri døde. De var langt ude på havet, da deres båd kæntrede og de alle 4 som følge heraf opholdt sig længe i vandet og var stærkt forkomne, da redning nåede frem. De 3 andre mænd på 56-67 år overlever strabadserne, lyder en aktuel melding. Ulykken fandt sted på havet ud for Fuglsbølle Strand på det østlige Langeland. De 4 mænd drev med deres båd ind til stranden.Der foreligger endnu ingen oplysninger om årsagen til, at de 4 mænd kæntrede med båden.