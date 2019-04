Lystfisker fundet druknet

Fredag 5. april 2019 kl. 21:10En 65-årig mand på lystfiskeri blev i eftermiddag fundet druknet i nordjyske Limfjorden. Fordi han ikke var kommet hjem, begav konen sig til fjorden for at lede efter ham. Tragisk nok fandt hun ham druknet. Efterfølgende meddelte politiet, at fiskeren sandsynligvis var faldet i vandet og ikke havde kunnet bjærge sig.Ulykken skete ud for Nibe ca. 20 km vest for Ålborg.