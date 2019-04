Kæmpe oversvømmelser i Iran - de første 60 meldes døde

Fredag 5. april 2019 kl. 09:16Så er det meldinger om tragedier som følge af naturkatastrofe i arabiske Iran, der kommer til at fylde en del i denne weekend. Kæmpe oversvømmelser har spredt død og fordærv det seneste døgn. Der meldes om de første 60 døde og om titusindvis, som har måttet forlade deres hjem.Redningarbejdet er i fuld gang i kapløb med tiden, idet der nu også meldes om risiko for, at vandreservoirer vil bukke under for de kolossale mængder af vand.