Usædvanligt! - brandbil stjålet - kørt ind i mur ved supermarked

Fredag 5. april 2019 kl. 08:57Henover natten blev der begået et usædvanligt tyveri i sydjyske Grindsted. I morgenstunden kunne folkene på brandstationen i byen nemlig melde, at en af de store brandbiler var forsvundet, og den blev efterfølgende fundet ikke så langt borte. Hvor den var kørt ind i en mur ved et supermarked.Der blev også meldt om hærværk på brandstationen. Hvem der stod bag de usædvanlige aktiviteter, er der endnu ikke klarhed over.