Bilist alvorligt kvæstet i voldsom solo-ulykke - slynget ud af bilen

Torsdag 4. april 2019 kl. 22:51En 25-årig mand fra Kalundborg befinder sig alvorligt kvæstet på Rigshospitalet i København, efter at han i aften forulykkede med sin bil i et naturområde ved vestsjællandske Høng. Han mistede herredømmet, hvorefter bilen blev kastet rundt og endte langt ude på en mark. Undervejs blev han slynget ud af bilen.Der foreligger endnu ingen forklaring på den voldsomme solo-ulykke. For høj hastighed er iblandt mulighederne.