Endnu en opinion! - vælgerne fordufter fra Dansk Folkeparti

Onsdag 3. april 2019 kl. 21:29Det ser sort ud for mange politikere i Dansk Folkeparti (DF). Idet det kommende valg (indenfor de næste 2 måneder) bliver en katastrofe. Vælgerne fordufter nemlig fra DF, som i endnu en opinion står til kun 12% af stemmerne mod 21% ved sidste valg. Det betyder, at 15 mandater forsvinder, og at partiet får valgt 22.Denne nye måling er udført af analysefirmaet YouGov for www.bt.dk - og den bekræfter udviklingen som beskrevet i andre målinger indenfor den seneste tid.