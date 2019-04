1 kg ris med insekter - føj de skal ud omgående

Onsdag 3. april 2019 kl. 19:06Der er travlhed i brugs-familien med at fjerne "Coop parboiled brune ris" i 1 kg poser med holdbarhed til udgangen af februar næste år. Der er nemlig fundet insekter deri, og det gør risene uegnet til menneskeføde. Så føj - ud med dem omgående, hvis man allerede har dem i køknet.Risene er solgt i DagliBrugsen, SuperBrugsen og Kvickly over hele landet, samt via www.coop.dk (webshop).