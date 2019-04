Ung bilist i livfare efter kollision i høj fart med parcelhus

Onsdag 3. april 2019 kl. 08:35En 28-årig mand befinder sig i livfare på sygehus, efter at han i de tidlige morgentimer forulykkede i sin bil i en landsby 10 km fra nordjyske Åbybro. Med høj fart mistede han herredømmet og bilen kolliderede med voldsom kraft med et parcelhus. Den unge mand blev meget alvorligt kvæstet fløjet til sygehuset i Ålborg.Kollisionen var så voldsom, at huset fik skader, der nødvendiggjorde afstivning imod sammenstyrtning. Dets beboer kunne ikke blive i sit hjem, men har måttet genhuses.