Engelsk leder har nye ideer til aftale om EU-farvel - inddrager nu Labour

Tirsdag 2. april 2019 kl. 22:51Den engelske premierminister (PM) Theresa May har nye ideer til aftale om landets EU-farvel. Dem vil hun nu drøfte med Labour (oppositionen) og anmode EU om yderligere en kortvarig udsættelse af tidpunktet for Englands endelige goodbye. PMs nye initiativ kommer på baggrund af et nyt lammende forløb i det engelske parlament i går. Hvor nye 4 forslag til løsning af dødvandet blandt de nationale politikere alle blev nedstemt. Indtil videre har parlamentet kun sagt nej - til alt.I sidste uge afviste man for 3. gang den aftale Theresa May havde forhandlet med EU. Den indgår i PMs nye initiativ overfor Labour, men med åbne muligheder. Oppositionen har straks meldt positivt tilbage om vilje til at finde en løsning.Dertil skal de tilbageblivende 27 EU-lande nu tage stilling til, om det engelske farvel kan udsættes til senere end 12. april. Hvis ikke, så bliver det et brud uden aftale.